Schäden im Glockenstuhl der Pfarrkirche erfordern eine Generalsanierung, zudem kommen neue Glocken.

GOLLING. Es kann wohl als Jahrhundertereignis betrachtet werden, wenn eine Kirche neue Glocken erhält. Wie eine Glocke hergestellt wird, davon konnte sich eine Abordnung der Pfarre Golling bei einem Besuch am 8. April in der Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck überzeugen.

Nach alter Handwerkskunst werden die Glockenformen aus Lehm modelliert und zu kunstvollen „Musikinstrumenten“ gegossen. „Bei Glockenbronze hat sich eine Legierung von 79 Prozent Kupfer und 21 Prozent Zinn bewährt“, erklärt der Glockengießer Peter Grassmayr.

Vorfreude: Die Abordnung aus Golling beim Traditionsunternehmen Grassmayr.

Noch fünf Wochen

Neben den drei Glocken für die Pfarre Golling, 960, 945 und 325 Kilogramm schwer, erfolgte der Glockenguss noch für zwölf weitere Glocken für Pfarren in Rumänien, Brandenburg, Liechtenstein und Vahrn in Südtirol.

Die neuen Bronzeglocken ersetzen drei Stahlglocken von Böhler in Kapfenberg aus dem Jahr 1922. Als Inschrift trägt beispielsweise die Glocke der Vereine den lateinischen Spruch „Laudate omnes gentes, laudate Dominum“ (Aus dem Lateinischen: „Lobet, alle Völker, lobet den Herrn“) und wurde mit einer Blumengirlande verziert.

Für die geistliche Begleitung um ein gutes Gelingen beim Guss der Glocken sorgte Gerhard Mühlthaler, der ehemalige Pfarrprovisor von Golling. Bis die Glocken endgültig fertiggestellt sind, wird es noch etwa fünf Wochen dauern. „Geht alles nach Plan, so werden nach Ostern die alten Glocken mit Hilfe eines Mobilkrans abgenommen und der morsche Glockenstuhl teilweise abmontiert“, sagt Franz Sunkler, Obmann des Pfarrkirchenrates. Ab diesem Zeitpunkt werden in Golling für etwa zwei Monate keine Kirchenglocken läuten.

Spenden decken Kosten

Mit der Errichtung des neuen Glockenstuhls wurde die Firma Schauer & Sachs beauftragt. Die Kosten für Glockenstuhl und Glocken betragen jeweils rund 55.000 Euro und sind zur Gänze durch Spendengelder gedeckt.

Die feierliche Glockensegnung findet am Sonntag, 22. Mai 2022, bei einem Festgottesdienst am Egelsee in Golling, unter Teilnahme der Gollinger Vereine statt.

