Ein elfjähriges Mädchen aus Bayern wurde von einer Schlange gebissen und zeigte bereits Symptome. Abtenauer Bergretter brachten das Mädchen in einer Nachtaktion von der Laufener Hütte (1.726 m) zu Fuss in das Tal.

ABTENAU. Bergretter aus Abtenau haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein elf-jähriges Mädchen aus Bayern nach einem Schlangenbiss von der Laufener Hütte (1.726 m im Tennengebirge) ins Tal getragen. Die Ortsstelle Abtenau wurde am Mittwoch abends gegen 21 Uhr alarmier. Das Mädchen wurde vermutlich von einer Kreuzotter in die Hand gebissen. Der bereits angeforderte Rettungshubschrauberteam von Martin 1 musste aufgrund des starken Windes die Bergung aus der Luft abbrechen.

Schwieriger Abstieg

Dreizehn Bergretter aus Abtenau waren in der Zwischenzeit bereits Richtung Laufener Hütte aufgestiegen. Sie versorgten vor Ort das Kind, dessen Hand stark angeschwollen und blau war. Das Mädchen selbst war in guter Verfassung, daher entschied der Einsatzleiter, die kleine Patientin mittels Gebirgstrage ins Tal zu bringen. Zeitweise war eine Seilsicherung notwendig . Den Bergrettern gelang dennoch ein rascher Abtransport. Die kleine Patientin konnte bereits kurz nach Mitternacht dem Roten Kreuz in Abtenau übergeben werden.

