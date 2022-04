Skigebiet Gaissau-Krispl neuerlich gescheitert. Regionale Betreiber geben auf. Rückbauarbeiten wurden bereits beantragt.

KRISPL-GAISSAU. Neuerlich kommt es zu einem aus für das Skigebiet Krispl-Gaissau-Hintersee. Die regionalen Betreiber aus Krispl haben in einem Rundschreiben die betroffenen Bürgermeister, Tourismusverbände und Grundeigentümer über das endgültige "Aus" des Skigebietes informiert. Das Rundschreiben liegt der Redaktion vor.

Das neuerliche Aus von Gaissau Hintersee.

Foto: Martin Schöndorfer, 2022

Rückbauauftrag bereits beantragt

Die Eigentümerfamilie führte an, dass die in den beiden letzten Jahren aufgetretenen Probleme, das endgültige Scheitern eines Neuanfangs in regionaler Hand brachten. Als Gründe wurden althergebrachte Strukturen, die ineffizienten Betriebsabläufe und eine "gewisse Eigendynamik" der Mitarbeiter angeführt.

Laut der Eigentümerfamilie Eibl kam es zu einer Hetzkampagne gegen die Familie, Eingriffe in das Privatleben bis hin zu Mobbingattacken gegen die Kinder. Darüber hinaus soll es gezielte Falschinformationen in den Medien gegeben haben.

Als ein Hauptgrund des Scheiterns werden Unstimmigkeiten und Streitereien mit den Mitarbeitern angeführt. Bestätigt sind Kündigungen während der vergangenen Saison.

Der Gaißauer Unternehmer Bernhard Eibl und seine Lebensgefährtin Lisa - Hier war die Welt noch in Ordnung.

Foto: Eibl (privat)

Ein Rückbauantrag wurde bereits beantragt und in Auftrag gegeben. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird von der Marketingleiterin Lisa Schmidlechner und Bernhard Eibl sen. durchgeführt. Bernahrd Eibl, junior wird sich wieder verstärkt um das Kerngeschäft der Familie kümmern.

Für eine Stellungsnahme war von Seitens der Eigentümerfamilie und der Gemeinde Krispl-Gaissau am frühen Karfreitag Abend niemand zu erreichen.

Weitere Details zum Thema folgen

