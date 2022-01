Wetter für Tennengau

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Sonntag, den 30. Jänner: Leichter Regen am Vormittag und Nachmittag

Regnerisch starten wir heute im Bezirk in den Tag. Sonnenaufgang ist um 7:38 Uhr und um 17:06 Uhr geht die Sonne unter. Es ist mit Temperaturhöchstwerten von 7°C und Tiefstwerten von -2°C zu rechnen. Die Höchsttemperatur ist um 7:00 Uhr prognostiziert. Trübes Wetter bestimmt den Großteil des Wettergeschehens. Heute erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 10 Kilometer.

Ausblick für Montag, den 31. Jänner: Den ganzen Tag lang Regen

Regnerisch starten wir auch morgen im Bezirk in den Tag. Die Sonne geht um 7:37 Uhr auf und verabschiedet sich gegen 17:08 Uhr. Weiters ist mit einer Temperatur im Bereich von -4 und 5°C zu rechnen. Im Tennengau ist es um 11:58 Uhr am wärmsten. Die Sonne wird den ganzen Tag über eher nicht zum Vorschein kommen. Es ist nur ein schwacher Wind zu spüren. Die Sichtweite beträgt 11 Kilometer.

Ausblick für Dienstag, den 01. Februar: Den ganzen Tag lang Regen

Auch am Dienstag ist es im Tennengau wieder den ganzen Tag über regnerisch. Übermorgen starten wir mit einem Sonnaufgang um 7:36 Uhr in den Tag, während es ab 17:09 Uhr dunkel wird. Die Höchstwerte liegen übermorgen bei 5°C, die Tiefstwerte bei 0°C. Im Tennengau ist es um 16:02 Uhr am wärmsten. Am Dienstag versteckt sich die Sonne hinter den Wolken. Zudem ist schwacher Wind zu erwarten. Die Sichtweite beträgt 3 Kilometer.