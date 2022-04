Florian Scheicher hat genug und zieht sich aus der Halleiner Gemeindevertretung zurück. Katharina Seywald wird als Vizebürgermeisterin nachfolgen. Der Halleiner geht nicht ohne Vorwürfe an Bürgermeister Alexander Stangassinger und dessen Team.

HALLEIN. Halleins ÖVP-Vizebürgermeister Florian Scheicher hat genug von der Kommunalpolitik und zieht mit kommenden Mittwoch, den 20. April die Reisleine und beendet seine politische Laufbahn. Seine Funktion als Vizebürgermeister soll künftig von Katharina Seywald übernommen werden, die am 12. April von den zuständigen Parteigremien ein einstimmiges Votum erhalten hat.

„Der Entschluss, mich aus der Gemeindevertretung zurückzuziehen ist bereits seit Monaten gereift, weil ich mich als junger Mensch zunächst voll und ganz auf meine berufliche Entwicklung konzentrieren möchte und mein Arbeitgeber mir dankenswerter Weise auch die Gelegenheit dazu bietet. Das einzige, was mich einige Zeit davon abgehalten hat, war paradoxerweise der unglaublich negative politische Stil der Halleiner SPÖ. Seit der letzten Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl in Hallein haben die SPÖ und ihr Bürgermeister mit Brachialgewalt die Gemeindestube umgefärbt, versucht Kritiker mundtot zu machen und auszugrenzen, ohne dabei Rücksicht auf die Interessen der Stadt zu nehmen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man das so nicht hinnehmen kann und darf“, sagt Florian Scheicher.