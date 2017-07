46. Egelseefest Golling - auf zum Sommerfest 2017

, Golling an der Salzach AT

Golling Markt 252 , Golling an der Salzach AT

Sei dabei - 46. Egelseefest Golling / Salzburg - auf zum Fest des Jahres!



Freitag:

Die Lauser "Wild im Kilt"

Die ultimative Liveshow zum ersten Mal in Golling!



Samstag:

Saubartln live in Golling



Sonntag:

Frühschoppen mit Harry Prünster

& Quintett Melody und Int. Playbackshow



Dazu unterhalten euch an allen 3 Tagen Top-DJs mit kultigen Beats in den Bars. 2017 erstmals mit sensationeller Multimedia und Lichttechnik! Weiters gibts Spezialitäten aus der Festküche, Wein Stube, Weißbierwagen, großer Freibereich u.v.m!



Alle Infos unter www.egelseefest.at und www.facebook.com/egelseefest