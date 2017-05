Die notärztliche Versorgung im Lammertal ist gesichert

15.05.2017, 09:01 Uhr

Zehn Ärzte in der Region übernehmen Bereitschaftsdienst und fungieren im Notfall als "First Responder".

LAMMERTAL (ap). „In enger Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten mit Sprengelarzt Norbert Stöckl an der Spitze, dem Roten Kreuz und dem Abtenauer Bürgermeister LAbg. Hans Schnitzhofer ist es uns jetzt gelungen, einen nächtlichen Bereitschaftsdienst für die Sonderkrankenanstalt Abtenau zu organisieren", gibt LH-Stv. Christian Stöckl bekannt. Zusätzlich zu diesem Bereitschaftsdienst werden die Ärzte im Notfall auch als First Responder fungieren und damit einen wichtigen Beitrag leisten, die notärztliche Versorgung im Lammertal zu verbessern und zu sichern.



Vom Krankenhaus Abtenau aus

Mehr zur ursprünglichen Problematik lesen Sie hier Wie die Bezirksblätter im Jänner schon berichteten, wurden durch die Neuorganisation des Bereitschaftsdienstes besonders in den peripheren Regionen des Landes Nachjustierungen zur Aufrechterhaltung des flächendeckenden Notarztdienstes notwendig. Nun wurde ein Pool aus Ärzten gegründet, die im Lammertal nächtlichen Bereitschaftsdienst für die Sonderkrankenanstalt versehen und zugleich bei Notfällen ausrücken. Der „Bereitschaftsdienst Lammertal Nacht" wird am 1. Juni 2017 seine Arbeit aufnehmen.