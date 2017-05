Literatur zum Frühstück

02.05.2017, 21:41 Uhr

Die Bücherei Puch lud zum Literaturfrühstück ein

PUCH (tri). Am Dienstag wurde wieder zum halbjährlich stattfindenden Literaturfrühstück der Bücherei Puch eingeladen. Es wurden zehn interessante Bücher vorgestellt und zum Lesen angeregt. Die Bücher konnte man sich danach natürlich auch gleich ausborgen. Die Teilnehmer genossen das liebevolle Frühstück und die interessanten Vorstellungen in einer angenehmen Atmosphäre. Die jüngste "Leseratte" Adam, 6 Wochen alt, hat die ganze Show verschlafen. Leiterin Dagmar Schörghofer freut sich über das rege Interesse und lädt auch gleich zur nächsten Veranstaltung ein. Am 19. Mai um 19.30 Uhr findet der Vortrag "Selbstbewusste Kinder - Aufklärung und Prävention gegen Missbrauch" von Renate Eckkrammer statt. Der Eintritt ist frei.