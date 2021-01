BIERBAUM (kg). „Kreativ sein liegt mir, der Skizzenblock war schon immer mein Wegbegleiter“, erzählt Bernadette Schrenk, die schon als Kind bei Malwettbewerben mitgemacht hat. Heute konzentriert sich die Künstlerin auf das Malen mit Wachs oder auch Kerzengestaltung. Hauptberuflich ist Schrenk als Behindertenfachkraft in einer Wohngemeinschaft für schwerst-mehrfachbehinderte Erwachsene, doch nebenbei findet sie noch Zeit für ihre Leidenschaft: Wachsmalerei, Wachscollagen, Kerzen verzieren oder bedrucken und das Gießen von Kerzenrohlingen mit Holz.

Die Maltechnik



Die Malerin erklärt, wie Wachsmalerei funktioniert: „Das Wachs wird mit Baumharz gemischt - dadurch wird ein höherer Schmelzpunkt erzielt, was die Bilder widerstandsfähig und langlebig macht. Die vorbereiteten verschiedenfärbigen Wachsblöcke werden geschmolzen – die flüssige Farbe dann auf den Malgrund aufgetragen. Hierfür arbeite ich hauptsächlich mit einem kleinen Bügeleisen, aber ergänzend auch mit Bunsenbrenner, Wärmeplatten und verschiedenen Pinseln/ Schwämmen sowie Heißluftgebläse.“ Bernadette Schrenk fertigt individuelle Wachscollagen an, bei denen sie Fotos und Texte in Wachs bettet – so entstehen persönliche Geschenke für jeden Anlass. Aber auch Kerzen verziert die Künstlerin nach Wunsch.

Für Schrenk bietet die Wachskunst einen Ausgleich zu Job und Familie: denn sobald sie in ihrer Werkstatt am handwerken ist, vergisst die Künstlerin Raum und Zeit und genießt es mit dem Werkstoff zu arbeiten und in seiner pursten Form zu erleben. Über die Jahre entwickelte sich die Künstlerin weit, dass sie inzwischen sogar realistische Motive aus Wachs malen kann. „Auch bei der Kerzengestaltung kann ich mittlerweile fast jede Vorlage nacharbeiten - meine Stärke sind aber individuell auf den Kunden abgestimmte moderne Entwürfe, alles außer die klassische Taufkerze“, so Schrenk. Zu finden sind ihre Werke und Dienste unter www.wachskunst.at.