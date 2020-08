Marktgemeinde Sieghartskirchen lädt Bürgerinnen und Bürger ein besondere„Hotels“zu bauen

SIEGHARTSKIRCHEN. Im Rathauspark der Marktgemeinde Sieghartskirchen macht es die Gemeinde vor, und lädt nun alle Bürgerinnen und Bürger ein,selbst ein „Hotel“für Wildbienen und Insekten für den eigenen Garten oder die Terrasse zu bauen.Die heimischen Wildbienenarten tragen im Garten bzw. auf der Terrasse zu einer reichen Obst-und Gemüseernte bei. Da im Rathauspark im Rahmen des LEADER-Projektes der Region Donau NÖ-Mitte im vergangenen Jahr zahlreiche Obstbäume-und Beerensträucher gepflanzt wurden, hat das Wildbienen-und Insektenhotel von der Initiative „Wir für Bienen“(www.wir-fuer-bienen.at) nun auch auf diesem Standort seine neue Heimat gefunden.Im Rahmen der Gratis-Blühsamenaktion vom Arbeitskreis Klimabündnis und vom Ausschussfür Umwelt,unter der Leitung von Umweltgemeinderat GGR Ing. Andreas Thomaso,haben bereits viele Bürgerinnen und Bürger Futterpflanzen für Bienen und Insekten erfolgreich angepflanzt.Ob im eigenen Garten, in Pflanztrögen am Balkon, auf der Dachterrasse oder auf einer Fensterbank –der Fotowettbewerb vom Ausschuss für Umwelt zeigt, wie diese Blühsamenmischungen unsere Gemeinde zum Erblühen gebracht hat“, berichtet Bürgermeisterin Josefa Geiger.„Die Gewinner des Fotowettbewerbssowie die Gewinnerfotoswerden im nächsten Amtsblatt bekannt gegeben“, freut sich Ing. Andreas Thomasoüber die erfolgreiche Initiative und lädt nun zur nächsten Idee ein:Das Wildbienen-und Insektenhotel im Rathauspark Sieghartskirchen solleineInspirationfür alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde sein, selbst ein solches besonderes „Hotel“zu bauen, so der Umweltgemeinderat.Der eigene Garten oder Balkon kann zu einer Oase der Artenvielfalt werden. Wer auf englischen Rasen und exotische Sträucher und Bäume verzichtet und in seinem grünen Reich die Natur walten lässt, holt sich viele Tier-und Pflanzenarten vor die Haustür. „Wilde Ecken“ im Garten, Laubhaufen und Altholz oder auch Nisthilfen für Insekten bieten oft auch seltenen Arten einen Lebensraum. Eine Anleitung zum Selbstbau einesWildbienen-und Insektenhotels finden Sie ab sofort auf der Website der Marktgemeinde Sieghartskirchen sowie zur freien Entnahme im Gemeindeamt Sieghartskirchen.„Wir freuen uns schon bald zahlreiche Wildbienen-und Insektenhotels in unserer Gemeinde zu erblicken“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.