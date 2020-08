Neues Fahrzeug am Bauhof der Marktgemeinde Sieghartskirchen

SIEGHARTSKIRCHEN. In der Marktgemeinde Sieghartskirchen befinden sich rund 130 Mülleimer im öffentlichen Raum. Diese werden wöchentlich von Mitarbeitern des Bauhofes entleert. Nach der Neueröffnung des Wertstoffzentrums des GVA Tulln im Wirtschaftspark Einsiedl stehen nun weitere Kapazitäten von Mitarbeitern, die bis dato für die Betreuung des Wertstoffzentrums am Bauhof verantwortlich waren, für die Grünflächenbetreuung und die Mülleimerentleerung zur Verfügung. Um diese Kapazitäten bestmöglich einsetzen zu können, wurde nun ein neues Mitglied für die Fahrzeugflotte angeschafft. Mit der sparsamen EcoBlue-Motorentechnologieentspricht das Fahrzeug den umweltfreundlichen und modernsten Anforderungen.Am Donnerstag, dem 20. August 2020 wurde der neue FORD von der Autohaus Grühbaum GmbH an die Marktgemeinde Sieghartskirchen übergeben.Das Fahrzeug wurde gleich in Dienst gestellt und hat seine ersten Einsatzkilometer schon absolviert.