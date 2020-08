TULLN (pa). Alle fünf Jahre findet turnusmäßig die Wahl zum neuen Bezirksvorstand des Gemeindevertreterverbandes (GVV) statt. So auch in Zeiten von Corona. Die Tullner Bezirks-FPÖ traf letzte Woche zusammen, um den neuen Vorstand zu wählen. Die Wahl fiel – wie auch schon in der letzten Wahlperiode – auf den Kirchberger Gemeinderat Markus Hofbauer.