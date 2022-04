"Wer die Vorstellung am 8. April 2022 im Donauhof nicht gesehen hat, der hat etwas versäumt."

So kann man die Performance der vier "Weit-Wanderer" auf der Kleinkunstbühne Zwentendorf zusammenfassen.

Ein Kabarettist, ein Zauberkünstler, ein Musikkabarettist und ein Roadmanager schreiben gemeinsam Geh-schichte.



Gewisse Dinge im Leben muss man einfach machen. Nicht denken, sondern tun. Gemeinsam starteten Martin Kosch, Paul Sommersguter, Michael Großschädl und Andi Peichl am 1. April 2021 in Graz, um nach über 550 Kilometern Fußmarsch und zahlreichen schönen Begegnungen in Bludenz und Dornbirn aufzutreten.

„Heit is’ weit!“ war 21 Tage lang das Credo der vier Steirer mit dem unbezwingbaren Drang zum Live-Auftritt. Michael Großschädl, Martin Kosch, Paul Sommersguter und Andi Peichl haben es tatsächlich geschafft.

„Wir dachten uns: Wenn man nur in Vorarlberg live auftreten darf sind wir bereit, 21 Tage lang täglich 30 Kilometer weit zu gehen um unserem künstlerischen Lebensinhalt nachzukommen“, erklärt Martin Kosch alias Gunnery Sergeant Highway.

„Auch ein Magier muss in harten Zeiten lernen ohne Tricks und doppelten Boden auszukommen, aber mit drei talentierten ,Assistenten‘ und einer bezaubernden Lady im Backoffice schafft man alles, da ist kein Weg zu weit zu den Brettern die die Welt bedeuten“, so Zauberkünstler Paul Sommersguter, der nicht von Skiern redet.

„Wenn man immer ein Lied auf den Lippen hat, pfeift man fröhlich Schmerzen und Blasen weg und textet jede Menge Neues um endlich wieder den Applaus des Publikums in den Ohren zu haben“, lacht Musikkabarettist Michael Großschädl.

„Nachdem mir der Champagner ausging und ich nicht auf meine Insel im Pazifik fliegen durfte, habe ich meinen Drahtesel samt Anhänger gesattelt um endlich einmal etwas für mein Geld zu tun“, ärgert sich Künstlermanager Andi Peichl alias der Weiße Kenianer.

Schritt für Schritt haben die Beatles der Landstraße das Programm „Der lange Weg zur Bühne“ entwickelt um das Live-Publikum auf der Bühne begeistern zu können. Und bei über 35.000 Schritten pro Tag sprudelte es nur so an Ideen und die Wuchteln flogen von hoch bis tief.

Jetzt haben die 3 Muske(l)tiere samt Lastenesel die Zwentendorfer Kleinkunstbühne erklommen und haben das Publikum begeistert. Das "Heit is weit"-T-Shirt, natürlich signiert, konnte auch erstanden werden. Ein gutes Utensil für die eigene Reise.

Zum Schluß überreichte Kulturreferent Manfred Bichler, der Initiator und Programmdirektor der Kleinkunstbühne, eine Tasche "atomare Tragweite", kreiert aus den Transparenten der Kleinkunstbühne von Oberbierbaum, gefüllt mit Reiseproviant.

Die Kleinkunstbühne Zwentendorf feiert heuer 25 Jahre.

Alle Infos. https://derlangeweg.at