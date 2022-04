Die Sterne stehen heuer günstig - erleben Sie die ganze Kraft der E-Mobilität in der längsten Nacht des Jahres, denn am 5. und 6. Mai 2022 stehen Ihnen die Türen auch nach Einbruch der Dämmerung offen (bis 21:00 Uhr). Machen Sie einfach die Nacht zum Tag und werfen Sie einen elektrifizierenden Blick in die Zukunft des Fahrens bei den teilnehmenden Betrieben in der Tullner Automeile.

Autohaus Birngruber GmbH (VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra, Weltauto)

3430, Tulln, Königstetter Straße

www.birngruber.at

Autohaus H. Brandtner GmbH (Opel)

3430, Tulln, Langenlebarner Straße 70

www.opel-brandtner.at

Autohaus Grühbaum GmbH (Ford)

3430 Tulln, Königstetter Straße 144

www.ford-gruehbaum-tulln.at

Autohaus R. Hummel GmbH (Mercedes, Smart)

3430 Tulln, Königstetter Straße 126

www.mercedes-hummel.at

Autohaus Kammerhofer GmbH (Renault, Dacia)

3430 Tulln, Königstetter Straße 163 b

www.kammerhofer.cc

Keusch GmbH - Das Autohaus (Toyota, Lexus, Maserati)

3430 Tulln, Landstraße 50

www.keusch.com

Autohaus Lutz GmbH (Hyundai, Honda)

3430 Tulln, Landstraße 57

www.autohaus.lutztulln.com

Autohaus Suzuki Mayer (Suzuki)

3430 Tulln, Königstetter Straße 122

www.suzuki-mayer-tulln.at

Autohaus Pfaller (Mazda, Volvo, KIA)

3430 Tulln, Langenlebarner Straße 102-104

www.autohaus-pfaller.at



Die Tullner Automeile wurde im Jahr 2005 ins Leben gerufen. Mit Beitritt der Firma Kammerhofer und dem Autohaus Brandtner vertraten ab dem Jahr 2013 acht Häuser die Tullner Automeile. 2019 nahm man das Autohaus Pfaller als neues Mitglied in die Tullner Automeile auf.

Ziel ist es, dem Kunden eine breites Angebot an Neuwagen (20 verschiedene Marken), aber auch gemeinsame Aktionen von Gebrauchtwagen, Finanzierungen, bis hin zu Serviceangeboten zu bieten.

Ein gemeinsames, starkes Auftreten – miteinander statt gegeneinander – und die gegenseitige Verpflichtung zu gleichbleibend hoher Qualität – damit will die Tullner Automeile dem Kunden Sicherheit und Freude am Autokauf und beim Werkstattbesuch gewähren.

Dafür steht die Tullner Automeile

Mit ihrem Wertekatalog garantieren Sie ihren Kunden ein Auto-Kauferlebnis auf höchstem Niveau.

• Preisgarantie

• Markenkompetenz

• Garantierte Mobilität

• Zeitwertreparatur

• Personalqualität

• Seriöse Familienbetriebe

• Ehrlichkeit & Transparenz

• Markenwerkstätten sind günstiger

Weitere Informationen finden Sie unter www.tullnerautomeile.at.