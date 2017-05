Der Garten "ANDRE` HELLER" am Gardasee

07.05.2017, 17:15 Uhr

Er beherbergt diverse Kunstwerke, die A .Heller gespendet oder in seinem Auftrag geschaffen wurden!Eine "Musterkollektion an Weltgegenden" mit diesen Worten beschreibt Heller seinen Garten. Mit den Jahren gelang es Heller dank eines Klimas, das er als "Luft des Glücks" beschreibt, dieses Stück Land in einen Paradiesgarten mit Pflanzen aus der ganzen Welt zu verwandeln.Anbei einige Bilder.