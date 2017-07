Aus Hobbykünstlerausstellung wird KUSIMU

19.07.2017, 14:04 Uhr

Bewerbungen zur Teilnahme ab sofort möglich

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Die Ausstellung von Kunst & Malerei der Hobbykünstler der Marktgemeinde Sieghartskirchen war Jahrzehnte fixer Bestandteil des Kulturprogrammes in Sieghartskirchen. In Zusammenarbeit mit der Kunstpädagogin Dr. Ursula Weber-Hejtmanek und dem Kulturausschuss der Marktgemeinde Sieghartskirchen entsteht derzeit ein neues, einzigartiges 3-Tagesprogramm unter dem Titel „KUSIMU – Kunst & Musik Sieghartskirchen“. KUSIMU wird erstmalig von 17. bis 19. November 2017 im Kulturpavillon Sieghartskirchen stattfinden.„Ein künstlerisches Kinderprogramm mit Malwettbewerb und Filzworkshop, ein außergewöhnlicher Kunsthandwerk- und Malereimarkt, stimmungsvolle musikalische Umrahmung von Künstlern aus der Region wie die Singgemeinschaft Kogl, Lesungen von Heimatdichter Johann Staffenberger und vieles mehr wird derzeit zu einem außergewöhnlichen neuen Konzept geschnürt“, berichtet Geschäftsführende Gemeinderätin Beate Berger.

Neuer Name, neues Konzept

Im September 2017 werden alle bisherigen Teilnehmer der Hobbykünstlerausstellung recht herzlich zur Auftaktbesprechung von KUSIMU eingeladen.„Mit neuem Namen und neuem Konzept nehmen wir aber auch gerne weitere Künstler in unsere Runde auf“, berichtet Bürgermeisterin Josefa Geiger und freut sich über die Bewerbungsmöglichkeit für alle Künstler aus der Region.„Unser herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle Dr. Ursula Weber-Hejtmanek für ihr Engagement und auch Viktoria Grießlehner, die Jahrzehnte lang die Hobbykünstlerausstellung organisiert hat. Vielen Dank, dass wir aufbauend auf dein Lebenswerk, die Hobbykünstlerausstellung in Sieghartskirchen zu KUSIMU weiterentwickeln dürfen“, bedankt sich Bürgermeisterin Josefa Geiger für das außerordentliche Engagement von Viktoria Grießlehner.Bewerbungen: Sie sind Künstler oder Künstlerin mit Leidenschaft und leben in der Region? Mail an gemeinde@sieghartskirchen.gv.at