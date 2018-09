Martin Eichtinger: 50% der NÖ-Gemeinden sind pestizidfrei

20.09.2018, 11:22 Uhr

„Diese Gemeinden leisten einen aktiven Beitrag für eine gesunde Umwelt und werden gleichzeitig ihrer Vorbildwirkung gegenüber ihrer Bürgerinnen und Bügern gerecht“, so Landesrat Martin Eichtinger.„Die Städte und Gemeinden sind ein wichtiger Motor, um die Ökologisierung der Gärten und Grünräume noch tiefer in der Bevölkerung zu verankern“, weiß Alfred Riedl, Gemeindebundpräsident, Präsident des Vereins „Natur im Garten“ und Bürgermeister der „Natur im Garten“ Gemeinde Grafenwörth.Wussten Sie, dass im Bezirk Mödling prozentuell die meisten Gemeinden bei der Pflege ihrer Grünräume auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden verzichten?Chemische Pestizide werden bei der ökologischen Pflege durch biologische Mittel bzw. durch den Einsatz mechanischer oder thermischer Verfahren, wie Heißwasser, Flämmen oder Heißschaum, ersetzt. Standortgerechte, mehrjährige Bepflanzungen lassen nicht nur die Gemeindegrünräume erblühen, sie reduzieren langfristig den Pflegeaufwand. Diese Gemeinden zeigen vor, wie sich ansprechende Grünflächengestaltung mit Ökologie und Naturnähe verbinden lässt.„Natur im Garten“ Grünraummanagement Tag: „Grünräume fit für den Klimawandel machen“ Wann & wo: Freitag, 19. Oktober, von 09:00 bis 16:30 Uhr in Korneuburg