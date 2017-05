Rotes Kreuz lud zum 7. Ball

04.05.2017, 08:58 Uhr

Um 19 Uhr wurden die Türen für die erwarteten Gäste geöffnet, welche mit einer Damen, wie auch Herrenspende begrüßt wurden. Der Auftakt wurde durch die 10 Tanzpaare, welche durch die Tanzschule Duschek aus Tulln mit mehreren Choreografien trainiert wurden, ästhetisch abgerundet. Die Musikband „Trio Manhattan“ untermalte den weiteren Verlauf des Abends, während man sich durch die hauseigene Hausmannskost verwöhnen lassen konnte. Neben dem Schätzspiel und der Versteigerung einer Vielzahl an Preisen, konnten die annähernd 250 Gäste ebenso bei einem Tombola Gewinnspiel mitmachen. Heuer konnte Oberbrandinspektor der Feuerwehr Heiligeneich, Norbert Quixtner, den Hauptpreis, ein EUR 500,-- Thermengutschein, gesponsert von der Firma Rauch aus Trasdorf, ergattern.Zusätzlich zu dem reichhaltigen Angebot, konnten sich die Besucher in einer separaten Weinbar durch die diversen Weinsorten, zur Verfügung gestellt von dem Weingut Reinhard Dam aus der Eichberger Kellergasse, durchkosten. Auch viele Ehrengäste der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Gemeinde konnten sich diesem Spektakel nicht entziehen. Um diesem Abend noch den letzten Schliff zu geben, bekamen alle Besucher ein Frühstückspaket mit auf den Nachhauseweg, um den Sonntag bei einer Buttersemmel mit Marmelade, einem Apfel und der Tageszeitung „Die Presse“ gemütlich zu verbringen. Auf diesem Wege möchte sich die Bezirksstelle recht herzlich beim Gasthaus Schreiblehner aus Atzelsdorf, der Zeitung „Die Presse“ und dem ADEG Markt Haferl in Atzenbrugg für die großartige Unterstützung bedanken.