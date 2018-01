Schi Tullnerfeld auch in Maribor am Start

28.01.2018, 23:14 Uhr

Bei diesem Rennen nahmen ca. 550 Rennläufer U8 bis U16 teil.Am Vorabend des Rennes gab es eine stimmungsvolle Eröffnungszeremonie mit Vorstellung aller Vereine und Teilnehmer.Fackel.- und Fahnenträger auf der Piste eine Feuershow und ein großes Feuerwerk rundeten die Eröffnung ab.Die teilnehmenden Kinder U8 bis U16 kamen aus 8 Ländern:Österreich (stellte 7 Vereine), Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Niederlande, Serbien und Slowakei.Christian Wonder aus Trasdorf ( Schi Tullnerfeld) erreichte bei seinem ersten internationalen Skirennen im Ausland mit 84 Startern in seiner Gruppe den guten 10.Platz.Linda Wonder hatte nach einer sehr guten Fahrt und sehr guter Zwischenzeit leider Pech, und nach einem Torfehler kam sie nicht ins Ziel.Ergebnisse und Fotos und Laufvideos:www.littlefox.si/race-results-2018