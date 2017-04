Tullner zeigten beim 34. Vienna City Marathon Biss

27.04.2017, 08:46 Uhr

Zahlreiche Tullner vertreten: Dass sie nicht nur für den Einsatz, sondern auch für den Halbmarathon fit sind, haben acht Kameraden der Feuerwehr Ollern bewiesen.

BEZIRK TULLN / WIEN. Acht Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ollern stellten sich kürzlich einer nicht alltäglichen sportlichen Herausforderung. Sie traten beim 34. Vienna City Marathon zum Halbmarathon an.Motivator und Initiator Wolfgang Höfinger bereitete sich mit Stefan Obermaißer, Lukas Posch, Gerhard Höfinger, Andreas Miklosek, Lukas Krippl, Tobias Krippl und Patrick Kalenda auf das Laufevent vor. Das Training machte sich bezahlt und die gesteckten Ziele konnten erreicht werden. Sichtlich stolz trat man zum Siegerfoto vor dem Wiener Rathaus an.Diese Aktion zeigt auch, dass die Kameraden in einer körperlichen guten Verfassung und gut für den Feuerwehreinsatz vorbereitet sind.

Tullnerin läuft Wien-Marathon unter 03:30

Vierte Plätze für Lea und Lina

Doch auch weitere Tullner haben den Bezirk ehrenhaft vertreten. Wie etwa Christoph Panholzer stolz berichtet: "Meine Freundin Corinna Sallfert konnte den Wien-Marathon in 03:25 finishen und blieb unter den 20 besten Österreicherinnen. Eine sehr bemerkenswerte Leistung wie ich finde." Finden wir auch!Im Rahmen des Marathons fanden auch Jugendläufe statt. Die Teilnahme daran ließen sich zwei Läuferinnen des SC Neustift im Felde trotz schlechter Wetterbedingungen nicht nehmen. Lea Weidemann startete im 2.0 Lauf über 2 Kilometer. Sie belegte in einer Zeit von 9:30 Minuten den 4. Rang in der WU 14.Lina Neuhold startete im Bewerb über 4,2 Kilometer. Hier waren Läufer bis zu U18 am Start. Sie konnte am Ende in einer Zeit von 18:46 Minuten den 4. Platz in der Klasse WU14 erlaufen.