ENGERWITZDORF. Nachdem das Konzert von J.J. King am 19. November 2021 im Kulturhaus ImSchöffl in Engerwitzdorf coronabedingt abgesagt werden musste, steht nun der Ersatztermin fest. Am Freitag, 4. Februar um 20 Uhr ist es soweit. Für alle die nicht genug Rock’n’Roll bekommen können, spielt der bekannte Elvis Impersonator „J.J. King“ alias Jürgen Höchtl aus Timelkam, Oberösterreich, sein Konzertprogramm „Let’s play Rock’n‘Roll“. Allein schon wegen seines Aussehens wird J.J. King mit dem King of Rock‘n‘Roll in Verbindung gebracht und begeistert bereits seit den 90iger Jahren das Publikum.

Eine professionelle Gesangsschulung, originalgetreue Kostüme, sowie J.J.'s Ausstrahlung tragen dazu bei, dass jeder seiner Auftritte zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Jürgen Höchtl gilt als einer der bodenständigsten Elvis Impersonatoren für den der Spaß an der Musik zählen. Mittlerweile ist der Name J.J. King weit über die Grenzen Oberösterreichs hinaus und auch international ein Begriff. Sein Programm soll an die „jungen Jahre“ des erfolgreichsten Künstlers aller Zeiten erinnern – und Rock’n’Roll wird bei dieser Show von der ersten bis zur letzten Sekunde dargeboten. Zurückversetzt in die 50er und 60er Jahre, werden ca. 25 Songs wie „Teddy Bear“, „Dont be cruel“, „Jailhouse Rock“, „Heartbreak Hotel“ und viele andere von J.J. King live dargeboten. Er wird dabei von seiner sensationellen Band „the Hayriders“ begleitet.