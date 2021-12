Daniel Jenner veröffentlichte ein Pop-Lied, das verschiedenste Assoziationen zur Ad- ventzeit thematisiert.

REICHENAU. Der Liedermacher Daniel Jenner aus Reichenau meldet sich unter dem Künstlernamen “Jënner” mit einem ganz speziellen Adventgruß zu Wort. In seiner ersten Single namens “Klingt nach Advent”, welche unter dem Label “Sëas-Records” am 10. Dezember veröffentlicht wurde, thematisiert der Musikautor und Interpret verschiedene Wahrnehmungen in Bezug auf die Adventzeit. Sprachlich auf das Wesentliche reduziert und mit Gitarre und Gesang schlicht gehalten, bewegt sich “Klingt nach Advent” – der Vorweihnachtszeit entsprechend – zwischen leisen und lauten Tönen. Der Künstler kleidet seine Gesellschaftskritik in österreichischen Dialekt und beleuchtet damit die verschiedensten Aspekte des Advents auf authentische Weise. "Da ich aus Oberösterreich komme – und dort die Herkunft erfahrungsgemäß ziemlich wichtig ist – erhoffe ich mir, dass Menschen dadurch tendenziell eher bereit sind ihren Ohren Tür und Tor zu öffnen", sagt der Reichenauer.