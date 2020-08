Der Abschluss der Veranstaltungsreihe von insgesamt fünf „JUMP – Sport- und Bewegungsfesten“ fand in Feldkirchen an der Donau statt. Unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen bewegten sich an die hundert Kinder am Sportplatz und hatten sichtlich Spaß.

Bei Jump geht es darum, einerseits die Kinder zu mehr Sport und Bewegung zu motivieren und andererseits den Erstkontakt zu den örtlichen Sportvereinen herzustellen. Sport und Bewegung sind das Um und Auf und damit der Grundstein für ein gesünderes und besseres Leben, zeigt sich LAbg. Pröller vom Jump-Angebot begeistert.

Sport und Bewegung bei Kindern dürfen durch die Digitalisierung nicht in den Hintergrund rücken. Kinder brauchen Bewegung - nicht nur für ihre körperliche, sondern auch für ihre geistige Entwicklung. Nur mehr ein Drittel der Kinder betreibt regelmäßig und aktiv Sport. Ein Viertel der Kinder wird mit dem Auto zur Schule befördert und fast jedes vierte österreichische Kind im Alter zwischen 7 und 14 Jahren ist übergewichtig!

Sport hilft ihnen, sich besser konzentrieren zu können und sowohl lern- als auch merkfähiger zu werden. Zusätzlich werden Kinder durch Bewegung kreativer und macht den Kindern Spaß.

Eltern sollen ihnen auch in der sportlichen Aktivität eine Vorbildfunktion sein, waren sich alle einig.