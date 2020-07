FELDKIRCHEN. Ein großer Kreis aus 40 Sängern und Musikanten hat am Sonntag die etwa 100 Besucher im Kräutergarten des Curhauses Bad Mühllacken inmitten blühender Kräuter und Blumen ein wohlklingendes Klangbad bereitet. Den fulminanten Anfang der sunnseitn-Veranstaltung „Summende Gärten“ machte der Barock-Kanon „Singe, juble und erfreue dich“. Das war auch das Motto der von Gotthard Wagner in Zusammenarbeit mit Sabine Rechberger entwickelten Veranstaltungsreihe: Zusammenhalt, Empathie und soziale Wärme als lebenswichtige Haltungen in Zeiten wo Distanz in Eigenverantwortung zur täglichen Pflichtübung wird. In wechselnden Besetzungen vom Doppelchorgesang durch den Kirchenchor St. Gotthard und den Depotchor Linz, über Terzette zu Duetten der Mezzosoprane Sabine Rechberger und Leona Siber, unterstützt durch die improvisierende Musikgruppe „wiadawö!“. Von Schubertliedern, dargeboten vom international renommierten Opernsänger Markus Miesenberger, bis zu dem Schlager „Caprifischer“, gesungen vom lokalen Volkssänger Sepp Peherstorfer.

Gemeinsam die Europahymne gesummt

Das hochkarätige Programm spannte einen Bogen von der Renaissance bis zur Moderne und vom Balkan bis nach Amerika. Einzigartig waren auch die ständig wechselnden Klangräume die bisweilen durch den Garten wanderten oder sich vom Einzelgesang zu einer akustischen Klangwolke über den ganzen Garten ausdehnten. Das abschließende gemeinsame Summen der Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ bei Sprühregen unter „Rettungsschirmen“ ging wie eine sanfte Brise durch die Herzen. Weitere Veranstaltungen der sunnseitn 2020 unter www.sunnseitn.org