Nach intensiver Vorbereitung in den letzten Wochen traten 75 junge Feuerwehrleute beim Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold an.

URFAHR-UMGEBUNG. Dieser Bewerb stellt den Abschluss der Laufbahn in der Feuerwehrjugend dar. Verlangt wird theoretisches Wissen und praktisches Können aus allen Bereichen des Feuerwehrwesens. Unter strengsten Maßnahmen wurden die einzelnen Stationen abgewickelt. Bewerbsleiter Stefan Füreder zeigte sich wie auch die anderen 30 Bewerter erfreut von der guten Vorbereitung durch die Jugendbetreuer. Die Jugendlichen zeigten tolle Leistungen und erfüllten die Anforderungen in höchstem Maße. Ebenso unter den Bewertern die Abschnitts-Feuerwehrkommandanten Karlheinz Pillinger, Kurt Reiter und Christian Breuer. Die Abzeichen wurden kontaktlos von den drei Abschnitts-Feuerwehrkommandanten im Anschluss an die Jugendlichen übergeben.