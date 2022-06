Nachdem ein Rasenmäher-Roboter im Bezirk Urfahr-Umgebung gestohlen wurde, konnten die Beamten das Gerät in einem rumänischen Transporter orten.

BAD LEONFELDEN. Am 22. Juni meldete gegen 8 Uhr eine Person bei der Polizei Bad Leonfelden den Diebstahl eines Rasenmäher-Roboters. Die Ermittlungen führten die Beamten nun in den Bezirk Perg. Der Roboter konnte in einem rumänischen Transporter geortet werden. Bei der Nachschau im Fahrzeug von zwei Rumänen, einem 18 und einem 25-Jährigen, fanden die Polizisten neben dem gestohlenen Rasenmäher-Roboter noch zwei Mopeds, neun Fährräder und fünf Scooter. Für ein Moped und vier Fahrräder konnten Kaufverträge vorgelegt werden.

Gestohlenes Moped im Transporter

Das zweite Moped wurde laut Ermittlungen der Polizei samt Kennzeichen in Mauthausen gestohlen. Die Herkunft der fünf neuwertigen Fahrräder und fünf Scooter ist derzeit noch nicht bekannt. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 25-jährige Rumäne in die Justizanstalt Linz eingeliefert.