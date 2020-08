LICHTENBERG. Der Jungen ÖVP war und ist es ein besonderes Anliegen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche eine faire Chance auf ordentliche Bildung hat. Da das in einigen Ländern Europas noch immer nicht ausreichend gewährleistet ist, wurde auch im Jahr 2020 eine soziale Aktion gestartet. Letztes Jahr konnten mit der Stärke der Jungen ÖVP über 5.000 Schulkinder in Rumänien mit den dringend benötigten Schulmaterialien versorgt werden. Das Team der JVP Lichtenberg rund um Obmann Martin Biberauer freut sich über Spenden (Schulsachen wie Notizbücher, Federpennale, Stifte, Lineale, Spitzer, Radiergummis, alte Schultaschen sowie Hygieneartikel und Spielsachen), welche bis Freitag, 14. August in der Box im Foyer des Gemeindeamts abgegeben werden können. „Ein tolles Projekt, welches Kindern in anderen Ländern, denen es nicht so gut geht, den Schulalltag erleichtert – solch eine soziale Aktion unterstützen wir sehr gerne“, so Bürgermeisterin Daniela Durstberger und Vizebürgermeisterin Melanie Wöss, welche die ersten Boxen gleich mit Schulmaterialien füllten.