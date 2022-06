GALLNEUKIRCHEN. Vergangenen Samstag fand in Gallneukirchen im Rahmen des Bauernmarktes der offizielle Abschluss der Klimachallenge statt. In den fünf Wochen vom 1. Mai bis zum 7. Juni war die gesamte Bevölkerung der Klima- und Energiemodellregion Sterngartl Gusental aufgefordert in unterschiedlichen Bereichen des Alltags Energiespar- und Klimaschutzaktivitäten umzusetzen. Unter allen, die von ihren Erfahrungen mittels Fotos oder Video berichteten wurden tolle Preise verlost. So dürfen sich die Gewinner der Hauptpreise über eine e-Car-Sharing Mitgliedschaft, einen Energieausweis für ein Einfamilienhaus und über ein eBike-Umbausatz für ein konventionelles Fahrrad freuen. Durch großzügige Sachpreisspenden von Fronius, Linz AG und Energie AG gibt es aber für alle abgegebenen Beiträge über eine kleine Belohnung.

Bewusstseinsbildung

Die Preise werden in den kommenden Tagen persönlich übergeben. „Solche Aktionen fördern das Bewusstsein und man sieht, wie einfach es ist, auch im täglichen Leben aktiv einen Beitrag zu leisten“, freuen sich Hermann Reingruber, Obmann-Stellvertreter der Region Sterngartl Gusental und Sepp Wall-Strasser, Bürgermeister von Gallneukirchen. Es wird aber noch viel gemeinsame Anstrengung notwendig sein, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen.