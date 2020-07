URFAHR-UMGEBUNG. Die verkehrsärmere Urlaubszeit ist auch Baustellenzeit. Dieser Sommer bildet da keine Ausnahme.

„Im Sommer herrscht bis zu 25 % weniger Verkehr auf Oberösterreichs Straßen. Deshalb wird ein Großteil der Straßen- und Brückensanierungen im Sommer eingerichtet. Unter www.land-oberoesterreich.gv.at/strasseninfo können sich Autofahrer umfassend informieren“, so Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner.

Saniert wird im Bezirk zum Beispiel die Leonfeldner Straße (B126) im Bereich Kilometer 4,850 bis 5,948 auf Altenberger Gemeindegebiet. Zahlreiche Netzrisse, Verdrückungen und Spurrinnen weist die Fahrbahn auf. Die Baudauer beträgt zirka 25 Tage in den Sommerferien.

An der Prager Straße (B125) gibt es das Baulos "Reichart". Seit 13. Juli wird zwischen Kilometer 10,300 und 11,633 zwischen den Gemeinden Engerwitzdorf und Gallneukirchen asphaltiert und gefräst. Die Baustelle besteht zirka einen Monat lang.

Auch die Hansberg Landesstraße (L581) bekommt im Juli im Bereich Neußerling einen neuen Belag. An zwei Tagen gibt es eine Totalsperre.

Brückensanierung B132

Ein größeres Projekt ist die Sanierung Reutergrabenbrücke an der Mühllackener Straße (B132) in der Gemeinde Feldkirchen. Die Brücke über den Reutergraben mit einer Gesamtlänge von 144 Metern wurde in den Jahren 1963 bis 1964 in Spannbetonbauweise errichtet. Aufgrund der mittlerweile vorhandenen, alters- und nutzungsbedingten Mängel und Schäden, vor allem aber auch aufgrund der fehlenden Abdichtung, welche das Tragwerk vor den schädlichen Einwirkungen durch das Streusalz schützt, ist eine umfassende Sanierung der Brücke erforderlich. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten, jeweils ein Fahrstreifen bleibt für die Verkehrsaufrechterhaltung mit Ampelregelung frei. Die Fertigstellung ist Ende Juli geplant.

Linzer Brückenbaustellen

Am meisten betroffen sind die Urfahraner Pendler aber von den drei großen Brückenbaustellen in Linz. Vor allem die Voestbrücke: Die vollständige Verkehrsfreigabe der zweiten Bypassbrücke erfolgt – bedingt durch Verzögerungen durch die Corona-Krise – Mitte September 2020. Die daran anschließende Sanierung der bestehenden Voestbrücke ist für die Jahre 2022/2023 geplant.

Für die Pendler aus Urfahr-West ist die neue A26-Westringbrücke bedeutend. Sie wird voraussichtlich im April 2024 mit den Anschlüssen zur B127 und B129 freigegeben.

Entlastung soll auch die neue Donaubrücke statt der alten Eisenbahnbrücke bringen. Sie wird voraussichtlich Ende 2020 fertig. Hier kann es zu Behinderungen bei den Zufahrten Linke Brückenstraße (Gasthaus Lindbauer) und Kreuzung Hafenstraße/Straßerau kommen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende 2020. Weitere Baustellen in Linz könnten den Pendlern lästig werden – hier einige wichtige:

• Reindlstraße:

Der Ausbau zwischen Gerstnerstraße und Wildbergstraße soll Zweirichtungsverkehr ermöglichen und die Kreuzung Wildbergstraße/Reindlstraße wird saniert. Hier kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich, und zwischen Reindlstraße und Gerstnerstraße ist derzeit eine Totalsperre. Voraussichtliche Bauzeit: April bis Juli.

Kaarstraße:

Die Kaarstraße ist durch eine Baustelle erschwert passierbar. Die Baumaßnahme ist auch abhängig von der vorübergehenden Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs. Voraussichtliche Bauzeit: Sommer 2020, Baudauer: ca. 1 Woche.

• Industriezeile:

Die Industriezeile wird vierstreifig ausgebaut, inklusive Kombination Geh- und Radweg. Zwischen Firma Hainzl und Posthofstraße kommt ein Trenngrün. Eine starke Beeinträchtigung der Fahrbahnen im Baustellenbereich ist zu erwarten. Voraussichtliche Bauzeit: September bis November.

• Gruberstraße:

Die Busspur stadtauswärts zwischen Mozartstraße und Krankenhausstraße wird saniert. Es gibt eine Fahrbahneinengung im Baustellenbereich. Voraussichtliche Bauzeit: Juli bis[umbruch]#%[/umbruch]August.