OTTENSHEIM. Langsam kristallisieren sich die Spitzenkandidaten und ihre Teams heraus, die im Herbst zu den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen antreten werden. In Ottensheim gab Bürgermeister Franz Füreder (ÖVP) bekannt, dass er sich der Wiederwahl stellen wird. "Unser schönes Ottensheim ist zwar politisch kein leichtes Pflaster, die Meinungen zur gestalterischen Zukunft unseres Ortes gehen oft weit auseinander. Und genau dort, wo viel diskutiert wird, braucht es Leute die den Dialog und den Konsens suchen, dafür setzt sich unser Franz stets ein", sagt ÖVP-Obmann Moritz Hagenauer.

Hochwasserprojekt

In nächster Zeit stehen der Gemeinde größere Projekte ins Haus. An vorderster Stelle steht das Jahrhundertprojekt Hochwasserschutz. Viele verschiedene Interessen müssen hier unter einen Hut gebracht werden und hitzige Diskussionen über die Gestaltung der Schutzbauten sind zu erwarten. Füreder will sachlich und ehrlich an die Sache herangehen: "Emotionen künstlich hoch zu treiben, und die Leute zu polarisieren sind politische Mittel, mit denen ich mich nicht anfreunden kann.“