Das gab’s noch nie: Die Spitzenköche der Landjugend Reichenau präsentieren ihre Rezepte in einem etwas anderem Kochbuch. Mit über 30 Gerichte steht einem Gourmet-Menü nun nichts mehr im Wege.

In Zeiten von Corona wurden viele Veranstaltungen, Feste und auch Ausflüge abgesagt, wodurch der Ablauf unseres gewohnten Lebens massive Einschränkungen erlebt hat. Da wir als Jugendliche aber einen enormen Tatendrang verspüren, waren wir auf der Suche nach einer Möglichkeit, unsere erzwungenermaßen gewonnene Freizeit sinnvoll zu nutzen. So wurde die Idee über eine Auflage eines Kochbuches geboren. Jedes kochbegeisterte Mitglied, das mitwirken wollte, kochte jeweils Vor-, Haupt-, und Nachspeise, welche zu seinen absoluten Lieblingsgerichten zählen sollten. Hierbei reicht die Bandbreite von traditionell-österreichischer Küche bis hin zu modernem Soul-Food. Es finden sich etwa ein Rezept eines vegetarischen Carpaccio aber auch für einen Pulled-Beef Burger wieder.

Und schon Appetit bekommen? Dann zögere nicht und schlage noch heute zu! Bestelle unser einzigartiges Kochbuch „Kochen – so genießt die Landjugend Reichenau“ direkt per Mail unter landjugend.reichenau@gmail.com und los geht’s!