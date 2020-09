GALLNEUKIRCHEN (rei). Den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel feierten die Jungspunde von Mike Mehlem in der Bezirksliga Nord und reisen so mit einer gehörigen Packung Selbstvertrauen zum Ligakrösus nach Lembach. Beim 4:2 über Wartberg ließen die Gallneukirchner nichts anbrennen und belohnten sich am Ende für eine starke Leistung selbst mit drei Punkten.

Unterstützung von den Rängen

In "Galli" ist in den letzten Wochen wieder so etwas wie eine Euphorie aufgekommen, nach Jahren der sportlichen Talfahrt, denn Michael Mehlam schafft es, aus jungen, talentierten Spielern aus der Region eine Mannschaft zu formen, die rackert und beisst. Mittlerweile sind auch wieder die Fans an Board, die der neue Stadionsprecher Markus Hametner mit Gesängen wie "Derbysieger, Derbysieger hey, hey" zum Mitsingen ermunterte. Hametner gegenüber der BezirksRundschau: "Es freut mich, dass es wieder bergauf geht und es macht riesigen Spaß, die Fans hier mitzureissen und der Mannschaft Support zu geben."