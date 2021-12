Das neue Studienjahr brachte am FH OÖ Campus Hagenberg auch eine Neubesetzung im Dekanat.

HAGENBERG/ENGERWITZDORF. Seit September ist Tanja Jadin aus Engerwitzdorf Vizedekanin für Lehre an der Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien. Seit rund zehn Jahren ist sie dort als Professorin und Wissenschaftlerin am Department für Kommunikation, Wissen, Medien und als pädagogische Koordinatorin des gleichnamigen Masterstudiums tätig. „Die FH Oberösterreich steht für hohe Qualität in der Lehre, mir ist es wichtig einerseits diesen Standard halten zu können und andererseits aktiv mitzugestalten, wie die Zukunft von Lernen und Lehren an unserer Fachhochschule hinein ins 21. Jahrhundert aussehen sollte“, sagt Jadin.

Gespräche mit Studierenden und Professoren

Gerade die Pandemie und die damit verbundene Erfahrungen mit Distance-Learning hätten aufgezeigt, welche ergänzende Möglichkeiten der Umgang mit digitalen Medien mit sich bringt, aber auch welche Kompetenzen dafür notwendig sind, so die neue Vizedekanin, deren Spezialgebiet das Lehren und Lernen mit eben solchen Medien ist. Ein besonderes Anliegen ist Jadin deswegen auch das Gespräch mit den Studierenden und Professoren: „Laufende Kommunikation und teamorientierte Zusammenarbeit sind für mich nicht nur als Professorin, sondern auch als Vizedekanin wichtig.“

Von Wien nach Hagenberg

Jadin ist gebürtige Wienerin, aber in Tirol und im Salzkammergut aufgewachsen. Sie absolvierte zunächst eine Lehre als Kellnerin und anschließend einen Aufbaulehrgang für Tourismusberufe in Bad Ischl, bevor sie sich für das Studium Psychologie mit Erweiterungsstudium Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg entschied. Es folgte eine Doktoratsstelle am Institut für Pädagogik und Psychologie der Johannes Kepler Universität Linz. Ihre Laufbahn an der FH Oberösterreich startete sie 2007 am Campus Hagenberg als Senior Researcher in einem internationalen EU-Projekt und als nebenberuflich Lehrende. Dort erhielt Tanja Jadin 2011 schließlich eine Professur für E-Learning am Studiengang Kommunikation, Wissen, Medien und wurde zudem 2013 pädagogische Koordinatorin des gleichnamigen Masterstudiums.

Lehren und Lernen mit digitalen Medien

Hagenbergs neue Vizedekanin ist ausgewiesene Expertin im Bereich Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Im Department Kommunikation, Wissen, Medien ist sie für den Ausbildungsschwerpunkt E-Learning zuständig und forscht und lehrt im Bereich Mediendidaktik und digitale Kompetenzen. Sie ist weiters Mitglied des RECC (Regionalen Kompetenzzentrum) für Informatik und Digitale Medien und Vizepräsidentin für die Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen des Verein Neue Medien in der Lehre Austria.