Erster Trailer zum dritten S/M Bestseller "Shades of Grey: Befreite Lust"

13.05.2017, 07:27 Uhr

Derzeit gibt es schon mal einen Teaser zu sehen und es darf erwartete werden, dass der lange Trailer wieder alle Rekorde brechen wird. Im kurzen Ausblick sind Christian und Anastasia auf dem Meer vor Nizza und küssend auf dem Eiffelturm zu sehen. Da sich der dritte Teil dann ja auch in der Buchvorlage schon mit heiraten und Kinderkriegen beschäftigte – was von einigen Fans etwas als zu lasch bewertet wurde – dürfte also auch aus den Filmen das bisschen Erotik, was nach der Zuschnitzung auf Kinotauglichkeit noch vorhanden war, mehr oder weniger dem Familienalltag weichen.

Nichtsdestotrotz wird auch der dritte „Shades of Grey“ zweifelsohne wieder ein Kassenschlager.Hier geht`s zum Teaser:Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total