Land intensiviert Erweiterung von Park&Ride-Flächen an der B126

13.09.2018, 10:40 Uhr

FPÖ-Landesrat Günther Steinkellner möchte bestehende Parkplätze in Bad Leonfelden und Zwettl erweitern und neue, zum Beispiel in Hellmonsödt dazu errichten.

URFAHR-UMGEBUNG. Die Landesstraßenverwaltung prüfe daher seit einiger Zeit intensiv die Erweiterung von P&R-Flächen entlang dieser bedeutenden Verbindung in die Landeshauptstadt, so die Aussendung des Steinkellner-Büros. Insbesondere geht es derzeit um P&R-Projekte in den Gemeinden Hellmonsödt – Standort Speichmühle und Knoten Glasau, Zwettl an der Rodl – Erweiterung Standort Rodlbrücke und Bad Leonfelden – Standort Linzerstraße (neben Penny-Markt). Gemeinsam mit den Gemeinden und einem Verkehrsplanungsbüro wurden und werden Flächen identifiziert und geprüft, die Auslastungen bestehender Anlagen überprüft, wie auch Grundstücksverhandlungen geführt.

Für die Pendler an der B126

„Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist für eine Pendlerstadt wie Linz und den gesamten Großraum essentiell. Wir arbeiten daher mit Volldampf an den Voraussetzungen für die Erweiterung des Angebots, wie auch an der Schaffung der entsprechenden Umstiegsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch insbesondere die Gemeinden um ihre Unterstützung ersuchen, die für uns wesentliche Partner bei der Schaffung von P&R-Anlagen sind“, so Steinkellner.Weiters der Landesrat: "Ein deutliches Zeichen unserer Bemühungen stellt etwa das kürzlich eröffnete, neue Parkhaus in Wels dar. Einige weitere P&R-Anlagen wurden entweder bereits umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung sowie Planung. Ich möchte aber auch abseits der großen Schienenverbindungen Umstiegsmöglichkeiten für die Pendler schaffen. Daher bemühen wir uns derzeit um die Schaffung bzw. Erweiterung entsprechender Möglichkeiten entlang der B126-Leonfeldnerstraße."Exakt 100 Buskurse verkehren auf dem Buskorridor Linz – Bad Leonfelden. Auf diesen Kursen nutzen während der Woche täglich rund 2.300 Fahrgäste die Busverbindungen. Darüber hinaus werden zusätzlich rund 300 Fahrgäste via Schichtbusse entlang des gut ausgelasteten Korridors der B 126 durch den Haselgraben befördert.