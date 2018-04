Pensionistenverband Rottenegg-Walding wählte neuen Vorstand

21.04.2018, 19:46 Uhr

Ab 16. Mai wird jede Woche geradelt

Heinz Dunzendorfer, der das Amt als Vorsitzender fünf Jahre mit viel Geschick und Erfolg ausübte, übergab diese Funktion an die neu gewählte Vorsitzende Ingeborg Ettl aus Walding.Heinz Dunzendorfer wird aber weiter im Pensionistenverband tätig sein, er bleibt weiterhin als Reisebegleiter bei den Seniorenreisen.Bei dieser Neuwahl wurden Fuss Hans, Gerhard Fölser sowie Regina Reitermayr als Vorsitzende Stellvertreter gewählt. Mit Gerhard Fölser ist die SPÖ St. Gotthard wieder im engeren Vorstand vertraten.Neu auch Frau Elisabeth Dall, sie wurde als Schriftführerin neu in den Vorstand gewählt.Der Pensionistenverband Rottenegg-Walding mit ihren 310 Mitgliedern ist überaus aktiv, so gibt es eine wöchentliches Gymnastikstunde am Mittwoch von 16 bis 17 Uhr in der Waldinger Turnhalle (Damen und Herren), jeden zweiten Dienstag im Monat im Gasthaus Bergmayr den Pensionistennachmittag, Kegelrunden sowie Wanderungen.Ab 16. Mai um 9 Uhr ist Treffpunkt bei der Zughaltestelle Walding für die jeden Mittwoch stattfindende Radausfahrt. Auch hier gab es eine Neuerung. Durch das Ableben des bisherigen Guides Egon Schrenk übernehmen diese Funktion in Zukunft Richard Enne und Gerhard Fölser. Bei diesen Ausfahrten sind Biker mit oder ohne E-Unterstützung willkommen.