Nach monatelangen Umbauarbeiten ist es nun endlich soweit: Falles Genussladen in Velden öffnet seien Pforten und bietet regionalen Hochgenuss.

VELDEN. Falles Genussladen in Lind ob Velden öffnet nun seine kulinarischen Pforten. Der Betriebsurlaub im vergangenen Herbst wurde (wie wir bereits berichteten) von der engagierten Gastwirtfamilie dazu genutzt, ihren Genussladen zu erweitern, um den vielen Falle-Fans aus nah und fern einen noch breiteren kulinarischen Service zu bieten. Auf 45 Quadratmetern Verkaufsfläche wird im Genussladen jetzt ein erweitertes Sortiment angeboten. Neben den beliebten steirischen Backhendln und hausgemachten Mehlspeisen gibt es also zahlreiche regionale Produkte der heimischen Betriebe. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk sowie die Lindner Gemeinderäte Elisabeth Mörtl und Gerhard Schulnig konnten sich bei ihrem Besuch von der Produktvielfalt überzeugen. „Der Geschmack unserer Heimat liegt hier förmlich in den Regalen“, so die begeisterte Gemeinderätin Lissi Mörtl. „Wer regionale Produkte regelmäßig konsumiert, stärkt damit die kleinbäuerlichen Betriebe und leistet auch einen wichtigen Beitrag zur regionalen Identität und Entwicklung“, betont Veldens Bürgermeister Vouk zudem und war gleichwohl sichtlich begeistert.