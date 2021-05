Ab Anfang Juni gibt es in Treffen die Möglichkeit, sich kostenlos, anerkannt selbst zu testen.



TREFFEN. Am 19. Mai erfolgte die Öffnung vieler Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, der Gastronomie sowie des Tourismus. Diese Wiederaufnahme setzt aber die Erhöhung der landesweiten Testkapazitäten voraus. In Treffen gibt es seit einiger Zeit drei Testmöglichkeiten:In der Gerlitzen-Apotheke und bei den heimischen Allgemeinmedizinerinnen Dr. Ertl und Dr. Müller-Gietler. Ab Dienstag, 01. Juni, wird zudem eine Teststraße im Café Engl in der Millstätter Straße 7, eingerichtet, in der ausschließlich kontrollierte Selbsttests angeboten werden.

Die Öffnungszeiten sind bis auf Weiteres Dienstag, 15:00 bis 19:00 Uhr und Samstag, 08:00 bis 11:30 Uhr

Die Anmeldungen erfolgen unter www.oesterreich-testet.at bzw. über die kostenlose Hotline 0800 220 330. Auch in Arriach startet mit mit Mittwoch, 2. Juni, eine neue Teststraße. Teststation ist der Vereinsraum der VS-Arriach. Die Öffnungszeiten der Teststraße in Arriach sind Mittwoch von 8:00 bis 11:30 Uhr und Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Nicht vergessen



Bitte nehmen Sie zur Testung Ihre Anmeldebestätigung (entweder ausgedruckt oder digital) sowie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Bei Rückfragen steht Ihnen die kostenlose Rufnummer 0800 220 330 (Montag bis Sonntag, 07:00 bis 22:00 Uhr) zur Verfügung.Nutzen Sie diese Testmöglichkeiten, um sich selbst, Ihre Familie und Freunde zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern