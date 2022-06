In der Nacht auf Mittwoch musste in der Marktgemeinde Treffen Zivilschutzalarm ausgelöst werden. Bäche sind über die Ufer getreten. Es herrscht Lebensgefahr.

GEGENDTAL. Anwohner in Treffen sollen in ihren Häusern bleiben. Es herrscht Lebensgefahr auf den Straßen. MeinBezirk.at ist vor Ort. Bei einer Zufahrtsstraße wurde eine Unterführung binnen weniger Minuten unterspült. Die Lenkerin des Fahrzeuges konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Zudem wurde das Gegendtal bis hinauf nach Radenthein schwer getroffen. Auch in Arriach wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. In der Gemeinde Gnesau ist eine Ortschaft von der Außenwelt abgeschlossen.

"Sind im Haus gefangen"

MeinBezirk.at spricht mit einer Anrainerin in Treffen am Telefon. Sie sagt: "Wir sind im Haus gefangen. Uns geht es soweit gut. Im Ortszentrum kam es beim Pöllingerbach zu einer Verklausung, es herrscht Lebensgefahr." Das Video anbei stammt aus Treffen. Es lässt das Ausmaß der Katastrophe erahnen. Informationen über Verletzte gibt es aktuell noch nicht. Bei der Treffner Osteinfahrt ist ein Gebäue von Wasser umgeben. Auch hier kommen die Menschen aktuell nicht aus dem Haus.

