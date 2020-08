Weißenstein und Töplitsch leben weiterhin in Spielgemeinschaft. Jetzt aber mit zwei Teams.

LANSACH/TÖPLITSCH (Peter Tiefling). Die vergangene Meisterschaft (2. Klasse B) haben die beiden Drautaler Fußballvereine SK Weißenstein und SV Töplitsch mit einer gemeinsamen Kampfmannschaft bestritten. „Wir sind in den vergangenen Monaten noch mehr zusammen gewachsen, aber ohne die Interessen und Eigenständigkeit beider Vereine aus den Augen zu verlieren“, sagt Töplitsch Obmann Herwig Eigenberger.

viele Gewinner

Auch für die letzten Samstag gestartet Meisterschaft (Weißenstein – Obermillstatt 0:0; Treffen – Töplitsch 3:0) war eigentlich nur eine Erwachsenenelf geplant gewesen. Die Funktionäre beider Clubs mussten aber umdenken. „Wir haben ein komplettes U18 Team an Nachwuchsspieler, konnten ihnen aber keine altersgerechte Meisterschaft offerieren, dürfen auch keine 1b-Mannschaft als Spielgemeinschaft stellen. Daher haben wir uns entschlossen zwei Team (SV Töplitsch/U18) und SK Weißenstein/Kampfmannschaft) für den 2. Klasse B Bewerb beim KFV zu nennen“, sagt Eigenberger. Diese Lösung stellte sich schlussendlich als eine Variante mit vielen Gewinner heraus. Die jungen Töplitscher Kicker können sich im Erwachsenfußball messen und der arrivierten Weißensteiner Elf kommt die Vorbild- und Zukunftsfunktion in der Vereinsspielgemeinschaft zu. Klassenaufstieg ist nicht das Thema. Auch Fan und Kantinenchef dürfen sich zu den Gewinnern zählen. „Unsere Heimspiele werden wieder abwechselnd in Stadelbach und Lansach ausgetragen. Heuer aber als Doppelveranstaltung, der Fan zahlt aber nur einmal Eintritt pro Spieltag. Damit haben wir mehr Fußball, einen verlängerten Kantinenbetrieb und mehr sportliche Geselligkeit“, sagt Eigenberger.

sportliche Aufstellung

Für die sportliche Ausrichtung ist Martin Walder (SG sportlicher Leiter) mit seinem Team verantwortlich und freut sich in Emanuel Kaus für das Team SK Weißenstein einen erfahrenen Coach gefunden zu haben. "Emanuel kennt die 2. Klasse B gut und kann eine Elf nach vorne entwickeln“, sagt Walder. Mit den Greenhorns wird Trainer Christian Leitner arbeiten und sie für einen möglichen Wechsel an die Kampfmannschaft vorbereiten. „Obwohl unsere beiden Teams in der 2. Klasse B um Punkte spielen, brauchen sich die anderen Vereine keine Sorgen einer eventuellen Wettbewerbsverzerrung machen. Jeder kämpft für sich um Punkte“, sagt Walder. Dass wollen die beiden Teams auch am 10. Oktober auf dem Töplitscher Sportplatz im Spielgemeinschaftsderby zeigen. Die Vorzeichen stehen auf David gegen Goliath, Jung gegen Alt oder eben Töplitsch gegen Weißenstein. Aber zuerst sind Ferndorf und Treffen in Lansach ab 16 Uhr zu Gast.

ZUR SACHE:

Vereine: SK Weißenstein, SV Töplitsch

Liga: 2. Klasse B

Heimstätten: Lansach und Stadelbach

Heimspiele in Lansach: Töplitsch - Ferndorf (Sa./ 8.8./16 Uhr), Weißenstein - Treffen (Sa./8.8./18 Uhr); Töplitsch – Bodensdorf (Sa/5.9./15 Uhr), Weißenstein – St. Jakob/Ledenitzen 1b (Sa/5.9./17 Uhr); Weißenstein – Rosegg (Sa/3.10./15.30 Uhr); Töplitsch – Bleiberg (Sa/24.10./13 Uhr), Weißenstein – Landskron 1b (Sa/24.10./15 Uhr); Töplitsch – Treffen (Sa/14.11./12 Uhr), Weißenstein – Obermillstatt (Sa/14.11./14 Uhr).

Heimspiele in Stadelbach: Weißenstein – Arnoldstein (Samstag/22.08./16 Uhr), Töplitsch – Kleinkirchheim (Sa/22.08/18); Weißenstein – Draschitz (Sa/19.9./14.30 Uhr), Töplitsch – Admira Villach 1b (Sa/19.9./16:30 Uhr); Töplitsch – Weißenstein (Sa/3.10./15 Uhr); Weißenstein – Arriach (Sa/7. 11./12 Uhr), Töplitsch - Obermillstatt (Sa/7.17./14 Uhr).