Tolles verkürztes Wochenende für die Altfinkensteinerin Kathi Truppe in Lienz: Nach Platz neun gestern im Riesentorlauf, den sie nach Platz 27 im ersten Durchgang herausfahren konnte, lag sie heute im Slalom immerhin auf Rang 13. Es sollte eine erneute Aufholjagd im zweiten Durchgang folgen. Der Sieg geht an Petra Vlhova, Zweite wird die Vorarlbergerin Liensberger.

ALTFINKENSTEIN/LIENZ. Ihren vergleichsweise geringen Vorsprung auf die in Führung gelegene Teamkollegin Gallhuber kann sie von Zwischenzeit zu Zwischenzeit ausbauen. Sie greift an, bleibt auch nach kleineren Fehlern immer auf Zug. Ein Fehler im Zielhang kostet zwar Zeit, sie kann jedoch 62 Hundertstel Vorsprung ins Ziel retten. Zumindest Platz 13 war ihr damit sicher.



Tolle Aufholjagd von Truppe

Immer mehr der Top-Stars, wie Brignone, Swenn Larson oder Holtman, blieben aber auch in weiterer Folge hinter ihr. Einzig die Schweizerin Wendy Holdener lässt die Kärntner Ski-Fans kurzzeitig zittern, am Ende landet sie jedoch 26 Hundertstel hinter der Altfinkensteinerin. Erst die nach dem ersten Durchgang Drittplatzierte, Teamkollegin Katharina Liensberger, kann sie aufgrund des großen Vorsprungs aus dem ersten Lauf, knapp um 27 Hundertstel abfangen.



Vlhova siegt vor Liensberger und Gisin - Rang vier für Truppe

Da in weiterer Folge auch die nach dem ersten Durchgang Zweitplatzierte, Michelle Gisin, um ein Zehntel vor der Kärntnerin landen, und die Halbzeitführende Vlhova gar den Sieg einstreifen kann, gibt es am Ende zwar keinen Stockerlplatz für Truppe, es wäre der dritte ihrer Karriere gewesen, doch der vierte Platz ist mit Sicherheit ein Versprechen für die Zukunft.



Schnellste Zeit im zweiten Durchgang

Auch wenn die Piste immer weiter nachgelassen haben dürfte, steht nach der Zieleinfahrt von Top-Star Vlhova noch ein weiterer Achtungserfolg von Katharina Truppe fest: Die Kärntnerin fuhr die schnellste Zeit im zweiten Durchgang. So kann´s gerne weitergehen!