Windelfrei Seminar

Datum: 25.03.2018 10:00 - 13:00Veranstaltungsort: Hebammenordination Julia Lessacher | Stadt: Kellerberg, ÖsterreichWindelfrei-IntensivseminarEin Baby ohne Windel? Kann es das denn schon?Ja, das kann es - Babys sind fähig und kompetent. Sie können uns zeigen, wenn sie etwas brauchen. Und sie können uns zeigen, wenn sie ein dringendes Ausscheidungsbedürfnis haben.Gibt es nicht? Oh doch, das gibt es.

Wie das möglich ist und was wichtig ist, erfahren sie in diesem spannenden Seminar. Achtsamer und bedürfnisorientier Umgang mit dem Baby um einen Aspekt erweitert. Neue Einblicke und Blickwinkel auf die Fähigkeiten von Babys und Kleinkindern und ein gänzlich anderer Zugang zum Sauber sein und werden.Verpackt in spannenden drei Stunden mit vielen praktischen Tipps und Tricks, was den Alltag mit windelfreien Babys betrifft.Durch die geringe Teilnehmerzahl ist es in diesem Seminar möglich auf individuelle Fragen genau einzugehen sowie spezielle Themen ausführlicher zu behandeln.Babys können natürlich mitgenommen werden!Kosten: 42 € / 79 € Paarefür Vereinsmitglieder gilt eine Ermäßigung von 5 €Telefon:++43 +681 2022 6061E-Mail:office@windelfrei.atWebseite:www.windelfrei.at