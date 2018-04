"MS Villach" geht auf Reise

23.04.2018, 14:11 Uhr

Die "MS Villach" hat ihre Reise vom Ossiacher See zu einem polnischen Stausee angetreten.

ANNENHEIM (ak). Fast 50 Jahre versah das Linienschiff "MS Villach" seinen Dienst am Ossiacher See. Auf ihr wurden lustige Hochzeiten, rauschende Geburtstagspartys und Jubiläumsfeste gefeiert.Jetzt hat die "MS Villach" ihre Reise nach Polen angetreten.Der Verkauf der "MS Villach" war nicht von langer Hand geplant.„Ein Schiffverkauf ist nicht mit einem Autoverkauf vergleichbar. Es gibt nicht so viele Unternehmen, die an einem gebrauchten Schiff interessiert sind. Aus diesem Grund haben wir die Gelegenheit ergriffen, als uns die Anfrage erreichte”, erklärt Josef Nageler, Geschäftsführer der Ossiacher See Schifffahrt. Zukünftig wird die "MS Villach" auf dem polnischen Stausee Jezioro Zywieckie, 30 Kilometer hinter der tschechischen Grenze, ihre Runden drehen.

Zur Sache:

Auf die Frage, ob ein neues Schiff in absehbarer Zeit geplant ist, muss Josef Nageler lächeln.„Der Verkaufserlös der "MS Villach" ist jetzt nicht so groß, dass wir gleich an ein neues Schiff denken können. Finanziell wäre da schon einiges zu stemmen”, sagt Nageler. Also wird die "MS Ossiach" in diesem Sommer das einzige Linienschiff sein, dass den Gästen den Ossiacher See von seiner schönsten Seite präsentiert.Ein Tieflader aus Polen ist für den Abtransport der "MS Villach" angereist. Direkt vor dem Aichelberghof in Annenheim, dort wo der Zugang zum See am einfachsten und der Boden am stabilsten ist, wurde das Linienschiff mittels Kran aus dem Wasser gehoben. Zuvor waren aber Feuerwehreinsatztaucher gefragt. Sie überprüften den Sitz der Gurte am Schiff und rückten sie bei Bedarf zurecht. Der spektakulärste Teil, das Herausheben des Schiffes und Verladen am Tieflader, dauert nur wenige Minuten. Bei so manchem Zaungast kommt dabei etwas Wehmut auf.„Noch vor wenigen Jahren habe ich meinen Geburstag auf der "MS Villach" gefeiert. Etwas traurig bin ich schon, dass sie unseren See jetzt verlässt”, sagt Klaus Grani.: MS Villach: 1970: 20 m: 4,2 m: Salon 55Freideck 55: bis zum 23. April am Ossiacher See: mittel Tieflader nach Polen: am polnischen Żywiecer Stausse bei Saybusch, 30 Kilometer hinter der tschechischen Grenze