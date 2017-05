8° Torneo San Marco (ITA)

01.05.2017, 20:58 Uhr

Ab nach Gemona hieß es am letzten Sonntag im April! Und besonders erfreulich verlief dieser Judo-Ausflug für Solea Gallob.

Solea mausert sich zur neuen Siegkämpferin des Judo-Verein Velden. Nach dem Triumph vorige Woche in Feldkirchen beim Gelbgurtturnier, war auch am heutigen Tag schnell klar, dass der Sieg nur über Solea führen kann. Dies mussten auch all ihre Gegnerinnen nach wenigen Wettkampfsekunden akzeptieren. Die Mädelsrunde wurde von Stella und Bianca Brutti komplettiert. Die Schwestern trafen im Kampf um Platz zwei aufeinander und diesmal hatte Stella das bessere Ende auf ihrer Seite. Sie gewann verdient gegen Bianca und somit gab es Silber und Bronze für die sisters!

Vom fight der Schwestern motiviert legte sich Giulio so richtig ins Zeug und marschiert souverän ins Finale, in welchem er auf einem an diesem Tag unüberwindbaren Gegner traf. Ebenfalls im Finale fand sich Stefan Ebner und auch er holte Silber. In der selben Gewichtsklasse traten Julian Siding und Colin Hirnschall auf die Tatami und die beiden Kämpfer des Judo-Verein Velden durften sich um die Bronzemedaille duellieren. Hier setzte sich die langjährige Wettkampferfahrung durch und so sicherte sich Julian den Platz am Podest!Mit einmal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze und einmal Blech kann auch in Italien äußerst positiv resümiert werden und die Trainer gratulieren recht herzlich!