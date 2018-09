Weitenmesser ist fast immer dabei 

23.09.2018, 17:43 Uhr

DELLACH/DRAU. (Peter Tiefling). Vor 100 Jahren wurde der Bogensport zur Stärkung des Körpers, für Lebensunterhalt und Entspannung ausgeübt. . Heute ist er Leistungssport, dient der persönlichen Entwicklung, als Familienerlebnis und kann bis ins hohe Alter praktiziert werden. Der Dellacher Lukas Moser kam erstmals im Alter von 10 Jahren mit diesem Sport in Berührung. „Meine Eltern haben mir zu Ostern einen Bogen geschenkt. Richtig glücklich bin ich damit nicht geworden. Erst vor zwei Jahren, beim Schießen auf einen Compoundbogen sprang der Funke richtig über“, sagt Lukas. Ab sofort war Lukas 3D-Bogenschütze. Hier werden die Pfeile auf einen Bodenparcours auf bis zu 28 verschiedenen 3D-Gebilde (Büffel, Raabe,…) im Gelände abgefeuert.

Sein Trainer



Sein Training

Seine Zukunft



Zur SACHE:

Der fünfzehnjährige Dellacher ist Mitglied im Heeresportverein Lienz und wird vom Irschner Franz Reinprecht trainiert. „Von ihm habe ich auch meinen ersten Compoundbogen erworben. Ab diesem Moment, traf ich perfekt und war hochmotiviert“, sagt Lukas. Der Schüler der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz ist ein sehr ausgeglichener und ruhiger Menschentyp. „Diese Eigenschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Moosburg wahrscheinlich auch den Ausschlag gegeben. Ich bin ohne hohe Erwartung angereist. Habe mir keinen Druck gemacht. Aber ohne der guten Vorbereitung und Einstellung durch meinen Trainer wäre es sicherlich nicht Gold geworden“, sagt Lukas.Eine Vorbereitung, die das Drautaler Duo sehr ungestresst absolvierten. Maximal zwei monatliche Trainingseinheiten auf dem Iselsberger 3D-Bogenparcour, ansonsten wurde auf dem elterlichen Grünland auf Zielscheibe geschlossen. Für die Verbesserung des Gefühles bei der Entfernungsschätzung, hat sich der Weltmeister und dreifache österreichische Meister eine persönliche Anlage gebaut. „Alle fünf Meter habe ich eine Pflog in den Boden geschlagen. So habe ich immer einen Schätzanhaltspunkt. Ich gehe aber auch durch den Wald und kontrolliere meine Schätzungen mit dem Weitenmesser.Ob der Dellacher seine Titel in zwei Jahren verteidigen wird können, ist noch Ungewiss. „Ich möchte schon, aber sie findet im Ausland statt. Da wäre viel Logistik von Nöten“, sagt Lukas. Geplant sind hingegen seine privaten Zukunftswünsche schon exakt. Noch heuer Traktorführerschein, nach Abschlussprüfung zum Landwirtschaftlichen Facharbeiter die elterliche Landwirtschaft im Nebenerwerb übernehmen und als Broterwerbsjob Tischler oder Schlosser sind seine Fixpunkte. Sportlich soll es heuer noch einige regionale Wettkämpfe geben.Name Lukas MoserGeboren: 09. November 2002Eltern: Engelbert HertaWohnhaft: Dellach/DrauGeschwister: Simon (29), Martina (34), Christina (25)Beruf: Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter (LLA Lienz/1. Jahrgang)Verein: HSV Lienz BogenschießenWaffe: CompoundbogenWunschberufe: Tischler, SchlosserSportliche Erfolge: Weltmeister (Kadettenklasse/ HDH/IAA 3D, dreifacher Österreichischer Meister (Einzelschießen Halle, 3D IFFA. 3D BA), Tiroler Landesmeister (3D BA), Weltmeister (HDH/IAA 3D)