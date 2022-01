Eine ganz besondere Aktion gibt es jeden Sonntag im Naturpark Dobratsch zu erleben. Neben Spaß und Spannung lernt man dabei auch möglicherweise lebensrettende Dinge auf spielerische Art und Weise.

VILLACH. Eine geführte Winterwanderung der etwas anderen Art wartet am Dobratsch auf die Besucherinnen und Besucher. Auf diese Art soll der Naturpark von der schönsten Seite erlebt werden können. Es wartet eine interaktive Schatzsuche mittels LVS-Geräten, die normalerweise zur Suche von Lawinenverschütteten verwendet werden. Zu Beginn steht eine Einführung durch einen Naturpark-Ranger, in weiterer Folge lernen die Teilnehmenden in spielerischer Art und Weise den Umgang mit LVS-Gerät, mit Schaufel und Sonde.

Noch bis 3. April

Die Aktion findet immer sonntags von 13.00 bis 15.30 Uhr statt und zwar noch bis 3. April auf der Villacher Alpenstraße (Parkplatz 11, Rosstratte). Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 12 Personen begrenzt, um Anmeldung wird bis zum jeweiligen Vortrag um 12.00 Uhr unter "office@region-villach.at" oder der Telefonnummer 0664/1334146 gebeten. Die Kosten belaufen sich auf 15€ für Erwachsene und für Kinder von sechs bis 14 Jahren auf 10€.