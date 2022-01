Am 25. Jänner wird zur virtuellen ibobb-Messe (Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf) geladen.

KÄRNTEN. Der Online-Event widmet sich an Lehrer, Eltern und Interessierte. Beginn ist um 14 Uhr, das Ende für 16:30 geplant. Die Messe findet online via Zoom statt (Teilnahme-Link: http://bitly.ws/hiQE). Insgesamt stellen sich 22 Institutionen vor (unter anderem: BFI, Pädagogische Hochschule Kärnten, Berufs- und Bildungsorientierungsmanagement Kärnten, Österreichische HochschülerInnenschaft Klagenfurt, Universität Klagenfurt, Fachhochschule Kärnten, Frau in der Wirtschaft, EqualiZ, WKK Berufsausbildung/Lehrlingsstelle, Bildungsberatung Österreich - Netzwerk Kärnten, Psychologische Studierendenberatung Kärnten, SOBS Schule für Sozialberufe Klagenfurt und mehr). Um 14:10 Uhr sprechen LH Peter Kaiser und Isabella Penz, Bildungsdirektion, ihre Grußworte. Neben der Online-Präsentation der einzelnen Institutionen gibt es um 15:15 Uhr einen interessanten Gastvortrag: Kurt Schmid spricht über die „Möglichkeiten und Grenzen der Berufsorientierung“.