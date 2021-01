Katharina Preissler alias "Jummymum" ist Influencerin in Villach. Und als solche erfolgreich unterwegs. Nun hat sie eine Kooperation mit der Stadt Villach ergattert.



VILLACH. Sie ist 21 Jahre jung und lebt das, was man wohl den Traum vieler junger Menschen nennen könnte. Katharina Preissler ist Influencerin. Und das doch recht erfolgreich, wie sie erzählt.

Einen eigenen Shop



Für ihre Haupteinnahmequelle, den Onlineshop "Jummyhandmade.at", hat sie inzwischen Angestellte. "Selbst dafür arbeiten muss ich nicht mehr", sagt sie. Ihre Aktivitäten als Influencerin versteht sie weniger als "Arbeit". Im Schnitt wendet sie etwa 30 Stunden für ihre Social-Media-Aktivitäten und "Allfälliges" wie Buchhaltung auf. Letzteres fällt ihr als HAK-Absolventin, wie sie erzählt, "nicht allzu schwer".

Es ging ganz schnell



Aber wie begann Preisslers Karriere als Influencerin? Vor zwei Jahren, als die Villacherin mit ihrer Tochter schwanger war, postete diese ein Video von sich, dem Bauch und der Musik von Beyoncé. "Das war dann gleich so erfolgreich, dass es 200.000 Klicks bekam", erinnert sie sich. Und so war die Kärntnerin auf den Geschmack gekommen.

Freund war nicht ganz so begeistert



Erst noch zurückhaltend, da ihr damaliger Freund "wenig" von dem Business hielt, wurde es nach der Trennung immer mehr. Wobei sich der Content veränderte. Der "Mama-Content" wurde weniger, der "Business-Content" mehr. "Viele fragen mich, wie man in so kurzer Zeit so erfolgreich wird, weil ich innerhalb eines Jahres quasi von "Sozialhilfeempfänger" zu "ich verdiene extrem viel im Monat" geworden bin. Und dieses Wissen gebe ich weiter", erläutert sie. Auch gründete sie im Sommer den "Jummyhandmade"-Onlineshop. Ein Konzept, das sich bewährte. Heute ist es Preisslers Haupteinnahmequelle. Denn alleine von ihren Social-Media-Aktivitäten leben, könne sie noch nicht. "Da müsste man schon mehr Zeit investieren und viele Kanäle parallel bespielen", sagt sie. Ihr Youtube-Channel etwa ruhe derzeit.

Kooperationen

Auch Kooperationen füllen die Haushaltskassa auf, wie jene mit der Stadt Villach (siehe links). Die Inhalte für ihre "Werbebotschaften" blieben ihr selbst überlassen. Auch Zusammenarbeiten mit Unternehmen gebe es, vor allem Kosmetikfirmen, für deren Produkte Katharina Preissler wirbt.

Kein privater Content



Bei all der Freude zu ihrem Beruf hat die HAK-Absolventin aber auch eines gelernt: "Jedem kann man es nicht recht machen." So genannte "Hater" gebe es überall, weiß sie. Auch deshalb habe sie sich dazu entschlossen, ihr Privatleben aus den Social-Media-Aktivitäten fernzuhalten. "Um meine Familie zu schützen, konzentriere ich mich auf andere Inhalte", erzählt sie. Alleine sei sie auch in Villach übrigens keineswegs, "es tut sich einiges in der Branche", erzählt sie. Sie selbst steht mit mehreren Influencern im regen Austausch.

-----------

Zur Sache

Wer interessiert ist, kann sich umschauen auf Instagramm (jummymum), TikTok, jummyhandmade.shop, www.jummyhandmade.at