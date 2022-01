"Die Stadt gleicht optisch einem Katastrophengebiet", erzählt uns eine MeinBezirk.at-Leserin. Was sie meint? Unzählige Blaulichter prägten am Samstag das Villacher Stadtbild, auch Hubschrauber kreisten über dem Gebiet. Der Grund dafür ist ein unfassbar tragischer: Zwei Personen wurden von einem PKW angefahren und getötet.

VILLACH. Schnell kursierten Gerüchte über Umstände, Ursache und Opfer. Wir sprachen mit dem Villacher Stadtpolizeikommandanten Erich Londer, er bestätigt das Schreckliche. Was geschah? Gegen 16.35 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet von Villach in der St. Johanner Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 43-jährige Villacherin und ihr 5-jähriger Sohn getötet wurden. Sie wurden vom PKW einer 25-jährigen Lenkerin aus Vorarlberg angefahren und erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Unfalllenkerin fuhr unter Schock weiter

Die Unfalllenkerin fuhr noch in etwa 500 Meter weiter und konnte von den Einsatzkräften im nahegelegenen Waldstück schwer geschockt und ebenfalls schwer verletzt aufgefunden werden - sie wurde mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Am PKW entstand schwerer Sachschaden. Die näheren Unfallsumstände und die Spurensicherung vor Ort sind Gegenstand weiterer polizeilicher Erhebungen und werden sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen.