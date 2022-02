Neufeld Reisen & Taxibetriebe: Ein kleiner Familienbetrieb direkt in Villach bieten Ihnen komfortable Busreisen in 4 Sterne Bussen an.

VILLACH. Die gut ausgestatteten Busse von Neufeld Reisen bringen Sie sicher und komfortabel an das gewünschte Reiseziel. Ab März werden Tagesfahrten an die schönsten Orte im Alpe-Adria Raum angeboten:

Lignano: jeden Dienstag und Samstag

Bibione: jeden Donnerstag

Grado

Laibach

Portoroz

...und vieles mehr

Geheimtipp im Herbst

Eine Tagesfahrt nach Triest oder Piran zum Kaki-Fest. Unvergesslich auch jedes Jahr das Kürbisfest in Venzone. In den Wintermonaten fahren wir auch die Adventmärkte am Wolfgangsee, Gmünd, Grado mit Palmanova an.

Informieren Sie sich über unser aktuelles Programm und alle geplanten Tagesfahrten unter:

Neufeld Reisen & Taxibetriebe

Familie Isabella & Wilhelm Neufeld

Tel.: +43 660 6621313

E-Mail: neufeld-reisen@gmx.at

www.facebook.com/Neufeld-Reisen

Familie Isabella & Wilhelm Neufeld

Alle Fahrten ab Villach. Es müssen die von der Bundesregierung aktuell vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Neufeld Reisen informiert Sie gerne über die Details.